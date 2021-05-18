Писатель Екатерина Вильмонт умерла в 75 лет

Об этом сообщается на сайте издательства «АСТ», сотрудничавшего с писательницей.

Автор детективов скончалась 16 мая. Причины смерти не уточняются.

Екатерина Вильмонт написала более 40 романов, ее произведения были неоднократно экранизированы, отметили в издательстве.

Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901—1986) и Наталии Ман (настоящее имя — Наталия Семеновна Вильям-Вильмонт, 1908—1984).

Общая численность тиражей книг Вильмонт исчисляется миллионами экземпляров. Писательница неоднократно становилась участником составляемых Российской книжной палатой ежегодных списков самых издаваемых в России авторов художественной литературы.

Большинство детективов Вильмонт вышло в серии «Черный котенок» издательства «Эксмо». Любовные романы Екатерины Николаевны печатаются в издательстве «АСТ».



