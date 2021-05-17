В имении Достоевских в Подмосковье заложат яблоневый сад из старинных русских сортов

Акция пройдет в деревне Даровое 21 мая.

Почитатели творчества Федора Достоевского высадят 130 яблонь исторических сортов в плодовом саду, который появится в год 200-летия со дня рождения писателя в деревне Даровое Московской области.

Сад будет заложен в рамках ежегодного фестиваля «Антоновские яблоки», сообщили в понедельник в региональном министерстве культуры.

Друзья музеев Коломенского посада, любители коломенской пастилы создадут коллекционный плодовый сад. Даровое — это имение семьи Достоевских, в котором писатель провел свое детство.

Яблоневый сад занимал в имении площадь почти 5 гектар, большие сады были также и в усадьбах по соседству.

Сад возле Дарового будет сформирован из старинных русских сортов яблони, вишни, груши и слив, выращивавшихся в русских садах в XIX веке. Сад будет живой экосистемой, интересной как местным жителям, так и туристам. Урожай яблок будет использован при производстве пастилы, которую любил великий русский писатель, говорится в сообщении.



