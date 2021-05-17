Режиссер Николай Малецкий умер в 75 лет

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий скончался на 76-м году жизни. «Приносим свои соболезнования родным и близким Николая Леонидовича», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Николай Малецкий родился в Киеве 9 мая 1946 года. Стал режиссером таких фильмов, как «Такая она — игра», «Побег из дворца», «Будем ждать, возвращайся», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Мелодрама с покушением на убийство», «Фазис понимает паруса», «Первые в истории» и другие.

Был преподавателем теории и практики монтажа во ВГИК с 1997 по 2003 год. В 2004 преподавал в Институте телевидения режиссуру кино и телевидения.