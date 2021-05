У берегов Израиля нашли останки древнего судна с грузом стеклянного боя для переработки

О находке говорится в публикации журнала Journal of A rcheological Science R eports.

Потерпевший крушение средневековый корабль был найден в 70 м от берега Израиля в 2005 году. Ученые назвали его «Мааган Михаэль В», по имени ближайшего населенного пункта Мааган Михаэль, или «причал Михаэля». Это кибуц на берегу Средиземного моря рядом с руинами древнего города Кесария, расположенного в 35 км на юг от Хайфы.

Корабль пометили литерой В, так как за 20 лет до этого здесь уже нашли другое судно, затонувшее около 400 года до нашей эры. Радиоуглеродный анализ датировал корабль «Мааган Михаэль В» 640–740 годами нашей эры. В это время на восточном побережье Средиземного моря происходили глобальные политические изменения.

Кесария, у берегов которой затонуло судно, в 640 году была завоевана арабами, после чего потеряла статус метрополии и столицы одной из провинций Византии. В середине VII века арабы завоевали весь Византийский Левант, а также Египет. Быстроходные арабские парусники стали на несколько столетий основой морского транспорта в Средиземном и Красном морях, а также в Персидском заливе.

Исследователи пока еще готовятся реконструировать облик торгового судна. Пока что описаны только его некоторые узлы и длина, составлявшая около 25 м. Помимо обломков корпуса и оснастки, подводные археологи нашли 38 целых амфор, а также 870 осколков стекла.

Найденный в обломках стеклянный лом открывает новые страницы морской торговли Византии и Омейядского халифата в VII–VIII веках. В коллекции стеклянных фрагментов археологи выделили фрагменты бокалов, чаш, флаконов, бутылок, светильников и других сосудов. Среди них есть несколько фрагментов стеклянных браслетов, круглые пломбы и мозаичные тессеры.

Найдены также куски сырого стекла и отходы стекольного производства, в том числе капли стекла и стеклянные фрагменты с глиняной печной обмазкой. Все это было сырьем для изготовления стекла по рецептам, использовавшимся римскими и затем арабскими мастерами до IX века.

По мнению ученых, рост спроса на стеклянную продукцию в конце византийского и в омейядский период побудил мастерские Восточного Средиземноморья начать работать не только на местный рынок, но и на отдаленные регионы. Археологи уже находили несколько затонувших кораблей начала нашей эры, которые везли стеклянный бой. В них были найдены и более крупные партии сырья, вплоть до 3 тонн. Небольшой объем товара на корабле «Мааган Михаэль В» говорят о том, что это могло быть частной инициативой одного из членов команды, считают ученые.

Фото: Cohen et al. / The International Journal of Nautical Archaeology, 2019