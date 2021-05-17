Гарри Бардин снял новый пластилиновый мультфильм «Песочница»

Картину планируется широко представить на российских и международных кинофестивалях.

Классик отечественной анимации Гарри Бардин создал новый мультфильм «Песочница» в технике пластилиновой анимации. Сюжет картины рассказывает о конфликте на детской площадке, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Картину планируется широко представить на российских и международных кинофестивалях. Идея мультфильма возникла у Бардина в ходе размышлений последних лет на тему противостояния и конфликта. «Ситуация, которую проигрывают персонажи в песочнице, будет узнаваема многим: дети всегда «зеркалят» нас, взрослых, наше привычное поведение», — цитируются слова Бардина в сообщении пресс-службы.

Фильм стал тридцатым в творческой биографии художника-мультипликатора. Хронометраж составляет 11 минут, для мультфильма была выбрана техника пластилиновой анимации.

Картина была снята на пленку вручную. Для музыкального оформления автор использовал классическую музыку русских композиторов Михаила Глинки и Сергея Рахманинова, а также польского композитора Фредерика Шопена.

Мультфильм создавался на средства, собранные путем краудфандинга. «Союзмультфильм» заключил договор со студией «Стайер», где шло производство картины, о ее продвижении на кинофестивалях и кинорынках.



