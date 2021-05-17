Мадс Миккельсен объяснил идею фильма «Еще по одной»

Актер прокомментировал планы создания голливудского ремейка датского фильма, сообщает Entertainment Weekly.

В фильме «Еще по одной» Миккельсен исполнил главную роль, сыграв школьного учителя, который провел странный эксперимент вместе со своими друзьями. Товарищи решили проверить на себе теорию, по которой человеку не хватает для счастливой жизни полпромилле. Каждый день мужчины употребляли спиртное, делая специальный тест на содержание алкоголя в крови, однако опыт привел их к неожиданным результатам.

По мнению Миккельсена, создать любой ремейк непросто, однако причины, по которым в Голливуде решили переснять «Еще по одной», понятны. Хотя датский фильм посмотрело множество людей, оригинальный проект получился не очень масштабным, признал актер. Кроме того, американцы пьют не так, как датчане, добавил Миккельсен.

«Культура потребления в странах разная, особенно это касается Дании и Америки. Все хотят узнать, не подойдут ли в Америке к этому вопросу совсем по-другому. Вполне возможно. А возможно, что и нет. Я хочу сказать, что фильм все же о принятии жизни и поиске себя. И если создатели ремейка это поймут, то они обретут некоторую свободу в плане алкоголя», — подчеркнул актер.

Фильм Томаса Винтерберга «Еще по одной» получил в 2021 году «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Права на создание ремейка купила кинокомпания Леонардо Ди Каприо Appian Way. Сам актер решил сыграть в нем главную роль.

Фото: кадр из к/ф «Еще по одной»