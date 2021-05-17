В жертву имперским богам инков приносили лучших детей элиты

Статья с выводами археологов опубликована в журнале A rcheological and A nthropological S ciences.

Ученые исследовали останки, найденные на вершинах вулканов Ампато и Пичу-Пичу. Там в древности инки приносили в жертву своим богам детей, отмечая религиозные праздники или особые жизненные события.

Наиболее были распространены жертвы детьми в возрасте от 4 до 10 лет, которых инки отбирали по всей своей территории. Как выяснили ученые, для этого использовались дети в лучшем физическом состоянии, лишенные недостатков во внешности.

По мнению инков, молодой человек чище взрослого, поэтому может лучше умилостивить богов. Если для жертвы выбирались девушки, обязательным критерием являлась их девственность. Перед убийством жертвам нередко давали алкоголь или листья коки.

Ученые из Варшавского университета вместе с коллегами из США и Перу изучили останки 5 детей, найденных во время экспедиции на вершинах вулканов. В одном месте нестабильные погодные условия привели к тому, что от тел остались только скелеты. Однако на вулкане Ампато два тела превратились в мумии, завернутые в ткани.

Найденные возле каждой жертвы статуэтки и погребальные предметы позволили установить их пол, а возраст определили на основе состояния зубов и размера костей. Четверо из 5 жертв были убиты в возрасте 6-7 лет, один ребенок — в три с половиной года. Среди них есть и мальчики и девочки.

Девочка на Пичу-Пичу была похоронена сидя, ноги прижаты к груди. У нее на лбу была золотая трубка, возможно, остаток золотого головного убора, на теле было найдено множество золотых, серебряных и медных артефактов, бусины, деревянный колокольчик и шипы кактуса.

На всех костях было найдено крайне мало патологий, череп девочки имеет искусственную деформацию, характерную для индейцев. Все эти дети хорошо питались и, скорее всего, происходили из высоких социальных слоев и именно поэтому были выбраны в качестве жертв для богов империи инков, считают ученые.

Фото: springer.com/ Dagmara Socha