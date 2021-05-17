В Башкортостане начали отсчитывать дни до Всемирной Фольклориады

Татьяна ФИЛИППОВА, Уфа

На Культурном форуме «Арт-Курултай», который прошел в Уфе, объявлено, что Всемирная Фольклориада откроется в Башкирии в первой декаде июля, как и было намечено. Свое участие подтвердили 35 стран.

14 мая 2021 года в рамках Культурного форума Республики Башкортостан «Арт-Курултай» состоялась церемония запуска обратного отсчета «50 дней до VI Всемирной Фольклориады».

Цифра 50 выбрана не случайно: в 2020 году Международный совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (CIOFF®️) должен был отметить пятидесятилетний юбилей со дня своего основания, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции все праздничные мероприятия были отменены.

14 мая прошло первое мероприятие с обозначением этой юбилейной даты. В церемонии «обратного запуска» приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова, президент CIOFF®️ Филипп Боссан, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, другие представители федеральных и местных властей и творческой интеллигенции.

Всемирная Фольклориада, которую иногда называют Олимпиадой народного творчества, впервые пройдет на территории России. Республика Башкортостан готовится принять с 3 по 10 июля две тысячи человек из 35 стран. Символом Фольклориады-2021 станет матрешка, одетая в башкирский национальный костюм.

«Башкортостану выпала огромная честь и огромная ответственность принимать международное мероприятие такого уровня. Но мы уверены, что гостеприимство Башкортостана никого не оставит равнодушным и каждый увезет отсюда частичку нашей любви, нашей культуры, наших традиций», — отметила в своем приветствии Ольга Ярилова.

«Мы понимаем, что в такие сложные времена организация всемирных фестивалей — это огромная ответственность как для вашей страны, так и для всего мирового сообщества, мы очень благодарны за ваш вклад в организацию Фольклориады и постараемся сделать все возможное, чтобы это мероприятие прошло на самом высоком уровне», — подчеркнул Филипп Боссан.

Церемония открытия Фольклориады намечена на 3 июля. А на следующий день на центральных улицах башкирской столицы состоится парад участников фестиваля, который завершится самым большим в мире хороводом.

Гостей будет принимать не только Уфа, но и вся республика. «Мы уже распределили их по нашим районам, создали в муниципалитетах концертные площадки, благоустроили общественные пространства, подготовили гостиницы, столовые, — рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров. — Мы очень переживали, получится ли провести такое масштабное мероприятие в этом году, внимательно наблюдали за эпидемиологической ситуацией. Считаем, что все 55 делегаций мы примем достойно и обеспечим им безопасность».

Все участники «Арт-Курултая» стали свидетелями перемен, которые происходят в муниципалитетах Башкортостана. В рамках форума прошло онлайн-открытие модельной библиотеки в селе Караидель. Библиотека, которая в следующем году отметит свое 90-летие, была модернизирована в рамках национального проекта «Культура». Теперь это не просто пункт выдачи книг, а удобная современная площадка, позволяющая жителям села приобрести полезные навыки.

В ходе модернизации, на которую было выделено 15 млн рублей (из них 5 млн рублей из бюджета Республики Башкортостан) пространство библиотеки разделили на зоны: музей занимательных наук «Экспериментаниум», детскую зону для творчества и игр, выставочное пространство, литературное кафе, конференц-зал, совмещенный с электронным читальным залом.

Молодежная зона получила название «Квартал 13/1». Здесь будет организована работа театральной, фото- и видеостудии. Подростков ждут различные мастер-классы, интеллектуальные квизы, просмотры фильмов, танцевальные и караоке-вечера.

Помогать сотрудникам библиотеки будет электронный помощник по имени Нэнэйка (в переводе на русский язык «бабушка»), аналог всем известного голосового помощника «Алиса». Придумали Нэнэйку сами библиотекари, а разработали уфимские программисты. Нэнэйка может вести разговоры с посетителями, проводить экскурсии для гостей библиотеки, прочитать сказку, спеть песню или показать видео, а также ответить на вопросы, найдя нужную информацию в собственной базе данных. Обучать Нэнэйку и вкладывать в нее новые знания будут волонтеры, историки и краеведы района.

«Хочу пожелать всем модельным библиотекам, которые создаются в рамках нацпроекта «Культура», чтобы они стали местом постоянного вдохновения, стимулом к интеллектуальному развитию, чтобы каждый день, проведенный в такой библиотеке, помог открывать не только новое в себе, но и новое в целом мире», — сказала Ольга Ярилова, завершая церемонию открытия караидельской библиотеки.

В Башкортостане в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году модернизировано четыре библиотеки. На этот год в регионе запланировано обновление следующих пяти. Каждая из этих сельских библиотек ведет активную деятельность, связывая маленькое башкирское село с большим миром, а иногда и с космосом, как это произошло во время «Библионочи-2021». Модельная библиотека в деревне Асяново, где живут полторы тысячи человек, при помощи телемоста вышла на связь с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, которые прямо с орбиты ответили на вопросы читателей.