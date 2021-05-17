Исторический музей представит международную выставку «Железный век. Европа без границ»

Экспозиция создана при участии Государственных музеев Берлина, сообщили в ГИМ.

Выставка «Железный век. Европа без границ» продолжит многолетнее культурное сотрудничество российских и немецких музеев. Благодаря этому посетители смогут увидеть коллекции крупнейших музеев мира.

До этого в Москве и Санкт-Петербурге с успехом прошли совместные выставки «Эпоха Меровингов» и «Бронзовый век. Европа без границ». Выставка «Железный век. Европа без границ» посвящена I тысячелетию до н.э., замыкая хронологический отрезок между экспонатами двух предыдущих выставок.

Задача выставки — показать на археологическом материале элементы культуры, хозяйства, повседневной и парадной жизни европейцев в эпоху железного века. Именно эпоха железа с ее техническими достижениями и духовными открытиями заложила прочный фундамент современной европейской культуры, отметили в ГИМ.

Экспозиция включает несколько тематических разделов, соответствующих археологическим культурам широкой территории от Атлантического океана на западе до Уральских гор на востоке.

На выставке представлено более 1300 экспонатов из археологических собраний ГИМ, Эрмитажа, ГМИИ им А.С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина). Посетители увидят артефакты таких эпох и культур, как железный век в Италии, гальштатская культура, древности кельтской культуры, знаменитые сокровища скифских степных курганов, античные памятники, известные клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа и культур лесной полосы Восточной Европы.

Фото: ГИМ