Пушкинский музей запускает новый курс Академии Пушкинского о медиаискусстве

Об этом сообщила пресс-служба ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Курс «Медиаискусство: практики и оптики» расскажет о видеоарте, кино, саунд-арте, компьютерном и интерактивном искусстве, видео- и цифровом перформансе, искусственном интеллекте, нет-арте, криптоарте и недавно возникшем явлении NFT, Non-Fungible Token — невзаимозаменяемые токены — вид цифровых активов/сертификатов, с помощью которых продают цифровые товары, в том числе и произведения искусства.

С мая по сентябрь 2021 года в разделе Пушкинский INTRO выйдут пять серий, которые останутся в бесплатном и неограниченном доступе. Первая лекция уже размещена на странице курса.

Новый курс Академии Пушкинского подготовлен ведущими российскими специалистами в области новых медиа и современных технологий. Курс предполагает обновленный формат взаимодействия с аудиторией: вместо лектора — ведущий, направляющий зрителя в потоке визуальных образов; вместо иллюстраций с подписями — динамичный коллаж изображений и звуков.

Первая лекция — «Видеоарт: от физического к метафизическому». Ее ведущей стала Ольга Шишко, главный куратор направления «Пушкинский XXI», заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина. Эксперт рассказывает о видеохудожниках, которые, вдохновившись открытиями начала ХХ века, создают созерцательное, медленное кино, рождающееся из экспериментов с цветом, светом, ритмом и звуком.

В этом путешествии гости встретятся с работами Билла Виолы, Вуди и Штейны Васюлки, Аббаса Киаростами, Анри Сала, Малкольма Ле Гриса, Йонаса Мекаса и других художников и режиссеров XX–XXI веков.

Дополнительную информацию к каждой серии можно будет получить в специальных выпусках на платформе The Blueprint. Курс завершится офлайн-дискуссией «Форматы искусства будущего».

Слушатели курса могут присоединиться к чату в Telegram. В чате можно задавать вопросы координаторам Академии Пушкинского и обсуждать лекции с другими участниками.

Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А. С. Пушкина.