В Москве пройдет Детский культурный форум

Мероприятие состоится с 25 по 29 августа, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Заседание оргкомитета Детского культурного форума прошло в Минкультуры России. Во вступительной речи министр культуры Ольга Любимова подчеркнула, что первоочередной задачей работы ведомства является воспитание и забота о подрастающем поколении.

Детский форум поможет открывать новые таланты, а также развивать международное культурное сотрудничество и оказать родителям и педагогам поддержку в воспитании одаренных детей, отметила Любимова.

Планируется, что участниками форума станут около 2 тысяч одаренных детей из всех субъектов России, а также стран СНГ. Эпидемиологическая ситуация в мире пока не позволяет пригласить делегации из зарубежных стран, но в дальнейшем география форума будет только расширяться, выразила надежду глава ведомства.

Программа форума включает пленарные дискуссии, круглые столы, сессии, показательные выступления и мастер-классы с участием деятелей культуры, а также посещение образовательных организаций и учреждений культуры, экскурсии и др.

Фото: Минкультуры РФ.