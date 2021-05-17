Мультфильм «Кролик Питер – 2» возглавил российский кинопрокат

Об этом свидетельствуют предварительные сведения портала kinobusiness.com.

Австралийско-американская анимационная картина собрала с 13 по 16 мая99,7 млн рублей.

Лента вышла в российский прокат 13 мая. Сюжет продолжает историю о кролике Питере, который отправляется на поиски приключений в большой город. В это время члены семьи Питера следуют за ним, рискуя жизнью для того, чтобы вернуть его в родной дом.

На втором месте по кассовым сборам оказался американский триллер «Пила: Спираль», собравший за выходные73,9 млн рублей. Сюжет рассказывает о том, как детектив Зик Бэнкс со своим новым напарником расследуют серию убийств, странным образом напоминающих преступления прошлых лет.

Третью строчку рейтинга занял американо-британский криминальный боевик «Гнев человеческий» Гая Ричи, за выходные собравший 47 млн рублей. Фильм рассказывает о загадочном герое, пытающемся отыскать заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.