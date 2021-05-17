Австралия, Исландия, Мальта, Польша и Румыния не попали на «Евровидение»

Международный конкурс официально начался в Роттердаме в воскресенье.

Делегации 34 из 39 стран - участниц смотра собрались на берегу реки Ньиве-Маас. Событие транслировалось онлайн, сообщает ТАСС.

Представительница Австралии Монтень не смогла прибыть в Нидерланды из-за ограничений, связанных с пандемией. Она примет принимать участие в конкурсе дистанционно, прислав свое видеообращение.

На открытии не были также делегации Польши и Исландии - тесты на COVID-19 их участников накануне дали положительный результат. Также организаторы приняли решение отправить на самоизоляцию артистов из Мальты и Румынии, которые останавливались в одном отеле с ними.

По традиционной ковровой дорожке прошли исполнители из Азербайджана, Великобритании, России, Литвы, Германии, Словении, Франции, Израиля, Италии, Испании, Ирландии, Кипра, Северной Македонии, Нидерландов, Швеции, Бельгии, Норвегии, Хорватии, Украины, Эстонии, Сан-Марино, Чехии, Греции, Австрии, Грузии, Молдавии, Португалии, Сербии, Финляндии, Албании, Швейцарии, Латвии, Болгарии и Дании.

Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. В России «Евровидение» будет транслировать Первый канал.