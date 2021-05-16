В Греции нашли могилу язычника, ставшего римским офицером и принявшего христианство

Об открытии исследователей сообщает Live Science.

Необычную могилу со сломанным железным мечом возрастом около 1600 лет обнаружили археологи в Греции. Меч был использован для проведения языческого ритуала при погребении солдата римской имперской армии.

Открытие сделали в ходе раскопок на месте трехнефной палеохристианской базилики V века, найденной в 2010 году в Салониках. Во времена Римской империи это был важный мегаполис.

В настоящее время неподалеку от памятника планируется строительство новой ветки метро, поэтому археологов призвали для повторного изучения базилики. В ходе работ ученые нашли захоронение возрастом примерно в 1600 лет.

В могиле был погребен солдат римской армии. Его железный меч был намеренно сломан, после чего две его части были сложены вместе и опущены на дно могилы вдоль тела.

Хотя солдат был похоронен в раннехристианской церкви, наличие в могиле сломанного меча говорит о проведении известного языческого ритуала.

По мнению ученых, солдат был наемником и принял римский образ жизни и христианскую религию, однако не до конца отказался от своих языческих корней.

Сама базилика была построена на месте еще более древнего культового сооружения в четвертом веке нашей эры. В восьмом-девятом веке нашей эры она была заброшена.

Датировать погребение археологам удалось по разновидности длинного прямого меча, которая широко использовалась в поздний римский период (250-450 гг. н.э.) вспомогательными кавалерийскими силами римской армии. Таким образом, покойный, скорее всего, был высокопоставленным офицером римской армии, делают вывод эксперты.

Также в его могиле были найдены щит и наконечник копья.

Сломанные и сложенные мечи обычно встречаются в определенных местах Северной Европы, в том числе в районах проживания кельтов. Римляне не практиковали его, так как в тот период уже доминировала новая религия – христианство, поэтому подобный ритуал говорит о язычестве.

Найденный солдат мог быть не только кельтом, но и готом, или представителем любого другого германского племени, служившим наемником в имперских римских войсках. Таких воинов называли foederatu — от термина foedus, договор о взаимопомощи между Римом и другими племенами, отмечают эксперты.

Фото: Errikos Maniotis, Aristotle University of Thessaloniki in Greece