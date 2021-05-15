Мишустин поздравил балерину Надежду Павлову с 65-летием

Телеграмма главы кабинета министров РФ опубликована на сайте правительства в субботу.

В своем поздравительном обращении премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с народную артистку СССР, балерину Надежду Павлову юбилеем. Политик отметил ее грациозность и виртуозное владение танцем, а также талант драматической актрисы.

«Вы — блистательная звезда Большого театра, чье имя стало олицетворением великой красоты и замечательных традиций русского балетного искусства», — говорится в телеграмме.

Мишустин также отметил, что благодаря таланту Павловой в России появилось новое поколение танцовщиков, получивших признание у публики.

«Желаю вам удачи во всем, доброго здоровья и благополучия», — говорится в заключении поздравления.

Надежда Павлова родилась в многодетной чувашской семье в Чебоксарах 15 мая 1956 года.

Народная артистка СССР с 1984. С 1975 года по 2000 была солисткой Большого театра, в настоящее время является там балетмейстером-репетитором.