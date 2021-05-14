Награждены победители конкурса детско-юношеского творчества к 800-летию Александра Невского

Об этом сообщает Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

Церемония награждения состоялась в музее «Стрелецкие палаты». Конкурс, посвященный 800-летию князя Александра Невского, был организован Институтом Наследия при поддержке Российского военно-исторического общества и Министерства культуры РФ.

Князь Александр Невский — великий полководец, один из основателей нашей русской государственности, святой Русской Православной церкви, имя которого навеки вписано в историю России, отметил директор Института Наследия Владимир Аристархов.

«Народное признание и любовь к Александру Невскому издавна находит свое отражение в культуре: иконографии и живописи, в монументальном искусстве, литературе и кинематографе. Конкурс приурочен к юбилею полководца, и, конечно, большая часть работ была посвящена его личности. Но тематика конкурса была значительно шире и охватила также нематериальное культурное наследие, архитектурное и археологическое наследие России. В нашей стране этот год объявлен Годом науки и технологий, поэтому отдельная номинация была посвящена научно-технологическому и индустриальному наследию России. Создавая свои произведения — а это были картины и рисунки, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры и модели, анимационные фильмы и видеорепортажи, — участники проявили себя не только как художники и мастера, но и как исследователи и историки», — подчеркнул Аристархов.

На конкурс было подано более 700 заявок от участников возрастом 10–18 лет по четырем номинациям: «Фигура Александра Невского в контексте исторического наследия России», «Нематериальное наследие России», «Архитектурное и археологическое наследие России» и «Научно-технологическое и индустриальное наследие России». В каждой номинации также вручался приз зрительских симпатий по итогам интернет-голосования.

География победителей, которыми стали 18 человек, охватывает всю страну. Юные жители Москвы и Санкт-Петербурга, Подмосковья, Тамбовской и Курской областей, Краснодарского и Пермского краев, республик Башкортостан и Тыва, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов получили дипломы и памятные подарки.

После церемонии награждения ребята отправились на экскурсию по музею военной истории «Стрелецкие палаты», после чего совершили прогулку до Красной площади, где посетили экспозицию Государственного исторического музея.

Фото: heritage-institute.ru