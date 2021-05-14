Наскальная живопись Индонезии начала быстро разрушаться из-за глобального потепления

Отчеты ученых опубликованы в статье в журнале S cientific R eports.

Индонезийские и австралийские археологи заметили, что древнейшие образцы наскальной живописи, которые были найдены в пещерах неподалеку от города Марос на острове Сулавеси в 2014 году, быстро разрушаются вследствие глобального потепления. Ученые сообщают, что из-за повышения температуры в пещере ускорилась отложение солей на поверхности сразу 11 рисунков. Отложение соли способствует отшелушиванию верхних слоев известняковых стен, из-за чего наскальная живопись разрушается.

Древнейшие в мире рисунки животных были найдены во время раскопок в индонезийском пещерном комплексе Марос-Пангкеп в южной части острова. Некоторые из них, в том числе детальные изображения свиней-бабирусс, были найдены еще в середине XX века. Однако после исследования австралийских археологов выяснилось, что их возраст составлял не 10000 лет, а около 40-45 тысяч лет, что сделало их самым древним примером изобразительного искусства во всем мире.

В последние годы на поверхности известковых стен пещеры начал формироваться налет из микроскопических частиц соли, которая попадает в пещеру с испарениями воды соседних рисовых полей и болот, как это бывает в засушливое время. Соль скапливается в трещинах внутри корки из минералов, возникшей на поверхности изображений в далеком прошлом и защищавшей их от контакта с водой.

Кристаллы соли разрывают корку, после чего она отрывается от стен пещеры вместе со слоем краски, нанесенным первобытными людьми. Если рост температуры не прекратится, скорость разрушения наскальных рисунков вырастет уже в ближайшие годы, предупреждают ученые.

Сейчас профессор Адам Браун из университета Гриффита в австралийском Голд-Косте ищет контакты с другими археологами и реставраторами. Ученые хотят найти способ защитить древнейшую наскальную живопись от разрушения.

Фото: Nature