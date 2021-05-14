Космонавт Корниенко объяснил недостатки проекта съемок фильма на МКС

Герой России подверг резкой критике идею фильма «Вызов» в разговоре с Газетой.ру.

Михаил Корниенко заявил, что отправка съемочной группы фильма на Международную космическую станцию повлечет большие расходы из-за неподготовленности участников, пишет «Культуромания». При этом фильм можно было бы снять и силами действующего экипажа станции, заметил он.

«Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 млрд руб? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней?» — задался вопросом космонавт. По словам Корниенко, он сам уже снимал фильм в космосе, и космонавты могли бы сделать эту работу снова. Необязательно для этого туда слать оператора, актрис и режиссера, подчеркнул он.

Отправка актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС запланирована на 5 октября 2021 года. Отборочная комиссия также включила в дублирующий экипаж оператора Алексея Дудина и актрису Алену Мордовину, также рекомендована Галина Каирова.

Фото: roscosmos.ru