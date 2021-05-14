Картины ученика Малевича Льва Юдина представили в Русском музее

Выставка открылась в четверг в Михайловском замке, сообщили в музее.

Она знакомит гостей с творчеством художника авангардиста Льва Юдина (1903–1941) бывшего учеником Казимира Малевича. Из-за того, что художник погиб в молодом возрасте во время Великой Отечественной войны, ему не пришлось достичь широкой известности.

Первая выставка Льва Юдина охватывает все периоды его творчества. Хотя художник стал известным благодаря своей принадлежности к кругу Малевича, он заслужил и свое место в истории, так как вырос в самостоятельного и разностороннего мастера, который смог сказать в искусстве свое слово.

Юдин был не только талантливым художником, но и преданным защитником Родины — он погиб под Ленинградом в ноябре 1941 года, рассказали в пресс-службе музея. Экспозиция отражает все периоды его развития, в том числе супрематические и мистические опыты, графику 1920–1930-х годов, рисунок предвоенных лет и пластический реализм.

На экспозиции представлены иллюстрации к детским книгам и журналам, гравюры, эскизы для парфюмерии, линогравюры, фотографии, бумажная скульптура и архивы. Выставка будет открыта до 14 июня.



