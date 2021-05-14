Сын Цоя организует серию концертов воссоединившейся группы «Кино»

Выступления пройдут на стадионе «ЦСКА-Арена», рассказал Александр Цой в интервью ТАСС.

Поклонников группы ожидают хиты и менее известные песни, сообщил продюсер шоу. Девизом концертов станет слоган «Для тех, кто уже не мечтал послушать «Кино» вживую».

Для шоу была оцифрована многоканальная запись вокала Виктора Цоя. На сцене выступят два басиста, игравшие в составе группы в разные годы — Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян.

По словам Александра Цоя, музыканты очень долго готовились к шоу. «Это несколько лет напряженной работы с оцифровкой вокала, отрисовкой видео и анимации, создание драматургии концерта. В итоге у нас получилась почти трехчасовая программа, в которой группа, разумеется, исполнит как главные хиты, так и менее известные композиции. Зрители не только услышат голос Виктора Цоя в ранее невозможном качестве, но также увидят его рисунки», — подчеркнул продюсер.

В программу войдут песни «Звезда по имени Солнце», «Группа крови», композиции последнего студийного «Черного альбома», «Это не любовь», «Мама, мы все тяжело больны», «Попробуй спеть вместе со мной» и другие, клипы на которые музыканты представили в преддверии концертов.



