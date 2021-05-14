РАМТ представит премьеру спектакля «Сны моего отца» по произведениям Романа Михайлова

Об этом рассказал ТАСС режиссер спектакля Егор Перегудов.

Премьера пройдет на сцене Российского академического молодежного театра в пятницу. Зрители будут смотреть экспериментальную постановку с поворотного круга на сцене, отметил режиссер.

Экспериментальная работа рассчитана на небольшое число зрителей, которые «неслучайно» придут в театр и будут понимать, что происходит погружение в некий мир, отметил Перегудов. «Здесь, в этой прозе есть некий сдвиг мышления. Дело не в том, что нам больше негде играть, у нас происходит путешествие по сознанию, по нашим внутренним мирам», — пояснил режиссер.

По словам Перегудова, спектакль станет попыткой «вскрыть наши подсознательные истории» через призму фольклора и эстетики 1990-х годов.

«Михайлов очень точно формулирует нерв сегодняшнего времени, когда размыта информация, правда. Мы не понимаем, есть война или нет войны. Война — это категория мышления персонажа», — отметил режиссер.

Спектакль исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами, отметили в театре. Сюжет рассказывает о том, как главный герой встречается со своим отцом, при этом развитие событий напоминает «психоделическую сказку для взрослых». Места зрителей находятся в центре сцены на поворотном круге. Он периодически приходит в движение, перенося аудиторию из одного сценического пространства в другое.

Фото: ramt.ru