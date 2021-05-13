«Великан из Серн-Аббаса» мог быть протестом средневековых англичан против христианизации

Такую версию выдвинули британские ученые по результатам исследования, пишет «Нью сайентист».

Команда британских археологов исследовала загадочный геоглиф на юге Англии, получивший название «Великан из Серн-Аббаса». Фигура длиной 55 м изображает обнаженного мужчину с дубинкой, выполнена с помощью траншей на холме, каждая из которых имеет ширину около 30 см.

Первое упоминание о фигуре появляется в источниках середины XVIII века. Однако, по мнению ученых, рисунок был создан намного раньше — в X веке. Геоглиф вырезан на склоне холма, с которого открывается вид на деревню Аббас.

Историки в течение десятилетий спорили о времени создания географа, а также его смысле и предназначении. В ходе нового исследования ученые изучили траншеи и меловые отложения, которые они оголяют. Для этого был использован метод оптически стимулированной люминесценции, с помощью которой удалось получить даты создания траншей.

Как показало исследование, самый древний слой мела в траншеях датируется возрастом между 650 и 1300 годами нашей эры. Вероятно, именно в этот период геоглиф и был создан.

Неподалеку от великана находится монастырь, который был основан в конце X века. По мнению ученых, необычный узор на холме могли создать местные жители, чтобы выразить этим свой протест против строительства монастыря.

Вопрос, почему о великане не было никаких упоминаний в течение столетий, пока не имеет ответа. По мнению некоторых историков, в какой-то период времени рисунок мог зарасти травой, поэтому о нем забыли.

Фото: National Trust Images/Mike Calnan/James Dobson