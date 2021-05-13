Заслуженная артистка России Кира Крейлис-Петрова умерла в 89 лет

О смерти артистки сообщается на сайте Александринского театра.

Кира Крейлис-Петрова была ветераном петербургской сцены, лишь немного не дожив до своего 90-летия, которое исполнилось бы ей 1 июля. Более 30 лет артистка посвятила служению Александринскому театру, придя туда в 1980 году уже зрелым мастером, говорится в сообщении.

В 2011 году актриса ушла из труппы, однако навсегда осталась в плеяде корифеев сцены Александринки, отметили в театре.

Кира Александровна Петрова родилась в Ленинграде 1 июля 1931 года. В детстве будущая артистка пережила блокаду. С малых лет играла на скрипке и любила вызывать улыбки окружающих. После школы решила стать артисткой и поступила с первой попытки в Школу-студию МХАТ.

Курс Петровой оказался звездным, она училась с такими деятелями культуры, как Анатолий Кузнецов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Ирина Скобцева, Леонид Броневой, Петр Фоменко и другие актеры. Там же в институте артистка вышла замуж за будущего режиссера Якова Крейлиса, добавив его фамилию к своей.

Была актрисой театра Балтийского флота в Лиепае, Театра драмы имени Чехова в Южно-Сахалинске, Ленинградского областного малого театра, Ленинградского государственного театра эстрады и Ленинградской областной филармонии. С 1980 по 2012 год была актрисой Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина (теперь Александринского).

С 1957 года снималась в кино, где проявила себя как острохарактерная комедийная актриса с даром гротеска и эксцентрики. Появляясь в кадре всего на несколько секунд, Кира Крейлис-Петрова создавала законченный комический образ, который врезался в память.

Снималась в телесериалах «Улицы разбитых фонарей», «Русские страшилки», «У нас все дома», «Вовочка», «Тайны следствия» и «Женская логика 4». Голосом Крейлис-Петровой говорят героини мультфильмов «Егорий Храбрый» и «Куйгорок» из цикла «Гора самоцветов».

С 2012 года была ведущей программы «Прожиточный минимум» на телеканале 100ТВ.