Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном втором высшем в области искусств

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Законопроект предусматривает возможность получения на конкурсной основе бесплатного второго высшего образования по некоторым творческим специальностям. В частности, бесплатное высшее образование можно будет получить на конкурсной основе с присвоением квалификации режиссера театра, кино и телевидения, композитора, дирижера, литературного работника и переводчика художественной литературы.

«Именно в этих специалистах сегодня нуждается отрасль культуры. Именно эти специальности требуют наличия жизненного опыта, ценностного отношения к людям, целостного взгляда на жизнь. В советские времена такая возможность была и благодаря этому страна получила выдающихся деятелей культуры», — отметила замминистра культуры Ольга Ярилова.

Образовательную деятельность в отрасли культуры смогут продолжить люди, уже имеющие высшее образование, а также творческие способности и желание посвятить себя искусству.

Обучение будет проводиться в рамках установленных контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки в области искусств без увеличения объемов бюджетных ассигнований, отмечается в законе.

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК 17 октября 2019 года.





Фото: duma.gov.ru