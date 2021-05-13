Мэрия Малаги и Государственный Русский музей продлили сотрудничество до 2035 года

Об этом сообщает пресс-служба Русского музея.

Мэр Малаги Франсиско де ла Торре и гендиректор Государственного Русского музея Владимир Гусев подписали соглашение о продолжении сотрудничества. Договор продлен до марта 2035 года, говорится в сообщении. Соглашение позволит и дальше развивать и обеспечивать непрерывность важной художественной и культурной деятельности, которая проходит в филиале Русского музея в Малаге.

На церемонии подписания присутствовали мэр Малаги и гендиректор Государственного Русского музея, а также советник по культуре мэрии Ноэлия Лосада и директор филиала Русского музея в Малаге Хосе Мария Луна Агилар.

Европейский филиал Русского музея открылся в Малаге 25 марта 2015 года. Ежегодно в музее проходит три выставки: одна на протяжении девяти месяцев и две в течение шести месяцев.

Открытие филиала Русского музея сделало Малагу новым культурным центром на берегу Средиземного моря, отмечается в сообщении. Наряду с выставочным пространством филиал включает Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», Детский образовательный центр с творческими мастерскими, кинозалы и конференц-зал для проведения онлайн-лекций и конференций.