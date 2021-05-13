Пересильд и Шипенко отправятся в космос на съемки фильма «Вызов»

Об этом говорится в совместном сообщении Первого канала и «Роскосмоса».

Кандидатуры актрисы и режиссера были рекомендованы специалистами по результатам конкурса. Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на международную космическую станцию 5 октября, говорится в сообщении.

Отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок фильма, получившего рабочее название «Вызов», был проведен специальной государственной комиссией. Эксперты комиссии рекомендовали назначить Шипенко и Пересильд в основной экипаж, говорится в сообщении. В дублирующий экипаж рекомендованы Алена Мордовина и оператор Алексей Дунин.

Съемки фильма будут идти на МКС. Транспортный корабль «Союз МС-19» взлетит с космодрома Байконур 5 октября 2021 года. Галине Каировой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе, говорится в сообщении.

Специальная подготовка участников полета начнется не позже 1 июня. Они должны будут пройти испытания на вибростенде и центрифуге, совершить тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости и пройти парашютную подготовку. Тренировки будут освещаться в эфире Первого канала.

Фото: кадр из сериала «Палач»