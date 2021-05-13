На киноэкраны России выйдет фильм о создательнице муми-троллей Туве Янссон

Картину выведет в прокат 27 мая 2021 года компания Russian World Vision, сообщили организаторы.

Фильм «Туве» — биографическая драма о создательнице муми-троллей, писательнице Туве Янссон. Картина рассказывает о творческой энергии знаменитой писательницы и художницы, о ее поисках идентичности, желаниях и свободе.

«Туве» является первым полнометражным фильмом о том, как Янссон жила в послевоенное десятилетие. Над созданием фильма работала команда, состоящая в основном из женщин — режиссер, сценарист, оператор и художник-постановщик.

Главную роль в фильме сыграла финская актриса Альма Певсти, которая изображает молодую Янссон, находящуюся еще в начале своего творческого пути. Сценарий картины написала Ээва Путро, окончившая Российский государственный институт сценических искусств.

Действие фильма разворачивается в послевоенном Хельсинки, в период становления таланта Туве Янссон. Молодая художница окунается в атмосферу творческой и социальной свободы. Современное искусство, головокружительные вечеринки, открытые отношения с женатым политиком Атосом Виртаненом (Шанти Рони) и страстный роман с театральным режиссером Вивикой Бэндлер (Криста Косонен) — яркая и бескомпромиссная жизнь, о которой она грезила в годы войны, наконец стала реальной.

Отдавая всю себя серьезной живописи, Туве развлекается невинными рисунками и историями о лесных невиданных существах. Однако сказки о бесстрашных муми-троллях, которые она рассказывала напуганным детям в бомбоубежищах, незаметно начинают оживать. То, что начиналось как шалость, приносит Туве международную известность и желанную свободу, говорится в сообщении.

Первая книга Туве Янссон о муми-троллях «Маленькие тролли и большое наводнение» появилась на свет в 1945 году, в начале того ее периода жизни, о котором повествует фильм. Изначально Янссон хотела быть серьезным художником, а муми-тролли родились от желания заработать денег. Однако с течением времени стало понятно, что муми-тролли — это и есть главное творчество Туве.

Картина «Туве» была выдвинута на премию «Оскар» от Финляндии в категории «Лучший иностранный фильм», но не попала в лонг-лист. Также «Туве» стала вторым по размеру бюджета фильмом в истории финского кинематографа после «Неизвестного солдата» (3,4 миллиона евро).





Фото предоставлено организаторами.