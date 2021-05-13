В Москве начались съемки нового сезона сериала «Паромщица» с Глафирой Тархановой

Об этом сообщила Дирекция маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1».

Первый сезон мелодрамы занял вторую строчку рейтинга самых популярных российских сериалов 2020 года по сведениям исследовательской компании Mediascope. В новых сериях зрители увидят продолжение истории о паромщице Надежде, роль которой исполнит Глафира Тарханова.

По сюжету, героиня добивается того, чтобы двое ее самых дорогих мужчин, сын Костя и возлюбленный Макс (Андрей Барило) оказываются рядом с ней. «Однако судьба приготовила героине новые испытания. Макса обвиняют в жестоком преступлении, но Надя отказывается в это верить и пытается всеми способами помочь любимому. Она знает, каково это – быть без вины виноватой и осужденной за проступок, которого не совершала. Но сможет ли Макс принять эту помощь?» — говорится в описании сюжета, представленной организаторами.

Новые серии «Паромщицы» будут снимать в Москве и Великом Новгороде. Режиссером второго сезона «Паромщицы» станет Станислав Либин, известный по проектам «Акушерка» и «Акушерка. Счастье на заказ».

В главных ролях в проекте, кроме Тархановой и Барило, будут Андрей Фролов, Александр Ратников, Марина Митрофанова, Владимир Стержаков и другие актеры.