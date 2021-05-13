Третьяковская галерея подготовит музейных специалистов совместно с ДВФУ

13.05.2021
Глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова встретилась с директором филиала Третьяковской галереи во Владивостоке Ларисой Котрелевой. В ходе встречи глава регионального филиала рассказала министру о мероприятиях и планах учреждения на ближайшее время.
Особое внимание было уделено образовательным и просветительским проектам филиала, в том числе подготовке специалистов музейного дела Дальневосточного федерального университета совместно с Третьяковской галерей.
Программа подготовки предусматривает 15 бюджетных мест. Студенты будут практиковаться в региональных учреждениях культуры Дальнего Востока и в Третьяковской галерее в Москве, сказала Котрелева.
Обучение начнется в 2021/22 учебном году в смешанном формате. Часть лекций будет проведена в онлайн, часть — в кампусе ДВФУ на Русском острове, куда приедут для проведения очных занятий специалисты Третьяковской галереи.
Любимова положительно оценила взаимодействие с регионом в рамках подготовки других проектов. «Очень важно, чтобы все инициативы были детально проработаны с учетом региональной повестки и интереса местных жителей», — подчеркнула министр.
Фото: Минкультуры РФ.