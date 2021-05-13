Театр Вахтангова привезет в Барнаул спектакли по Софоклу и Пушкину

13.05.2021
Гастроли Театра имени Евгения Вахтангова состоятся в рамках проекта «Большие гастроли» с 13 по 16 мая. Жители и гости Барнаула увидят четыре спектакля, показы которых пройдут на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина, а также Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина.
Актеры Театра имени Вахтангова покажут спектакли «Евгений Онегин», «Наш класс», «Царь Эдип» и «Крик лангусты». Первый спектакль будет представлен на сцене краевого театра драмы.
Театр привез в Барнаул декорации, чтобы алтайские зрители не увидели в постановках никакой разницы с теми, что показываются в Москве, отметил директор театра.
Фото: Wikipedia.org.