Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.
Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.
Экспозиция посвящена 45-летию творческого пути сценографа, сообщила пресс-служба организаторов.
Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений ...
Показы экранизаций по произведению писателя пройдут в кинотеатрах сети, сообщили в ее пресс-службе.
Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
В рамках смотра коллективы разных театров представят восемь спектаклей, сообщает ТАСС.
О смерти артиста сообщило издание Украина.ру.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте киностудии.
Статья исследователей опубликована в Journal of anthropological archeology.
О смерти артистки сообщили в аккаунте Винницкого музыкально-драматического театра в Facebook.
Спустя почти год режиссер и актер вернулся к скандальному эпизоду своей карьеры, сообщает ScreenRant...
Об этом сообщила директор музея Анна Трапкова.
Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия 24».
Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законод...
Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале кабмина.
Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Об этом говорится в сообщении организаторов форума.
О находке и выводах ученых сообщает итальянское агентство ANSA.
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