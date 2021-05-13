Дом Лопатиных в Гагаринском переулке Москвы взят под госохрану

13.05.2021
Одноэтажное здание было построено в начале XIX века на углу Гагаринского и Хрущевского переулков Москвы. Памятник получил известность как дом Лопатиных, теперь он признан предметом охраны.
Дом Лопатиных в Гагаринском переулке был отстроен в традициях «допожарного» классицизма с его четким разделением на парадные и жилые помещения, отмечается в сообщении. До наших дней симметричный главный фасад дома дошел уже в характерных формах московского ампира.
Кроме изящного внешнего декора, высокой ценностью также обладают интерьеры здания. Все его детали, которые формируют исконный облик здания, были внесены в предмет госохраны, отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
В 1815 году одноэтажная деревянная постройка использовалась как парадный флигель усадьбы барона Владимира Ивановича Штейнгейля.