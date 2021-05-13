Премьера фильма «Сахаров. Две жизни» состоится в день столетия ученого

13.05.2021
Документально-игровой фильм рассказывает о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове. Показ состоится 21 мая, в день его рождения.
Проект Ивана Проскурякова и Романа Супера стал одним из первых полномасштабных документально-игровых исследований жизни и деятельности ученого и правозащитника, отметили в кинотеатре. «Однозначных суждений в этом проекте нет, создатели лишь рассказывают о двух ипостасях одного человека, оставляя пространство для вердикта зрителю», — говорится в сообщении.
Фильм будет доступен зрителям с 21 мая. Картина повествует о разных этапах жизни советского физика-теоретика, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Главные роли в фильме исполнили Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова.
Проект основан на реальных событиях. В частности, речь Сахарова построена на цитатах из уникального фото- и видеоархива и воспоминаниях самого ученого, которые были изданы в его трехтомнике мемуаров. В фильме используются также рассекреченные архивные съемки КГБ.