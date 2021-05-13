Юбилей Булгакова в «Москино» отметят специальной кинопрограммой

13.05.2021
К 130-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова в кинотеатрах «Москино» и «Художественный» пройдет специальная программа. Показы будут идти 15 и 16 мая, говорится в сообщении.
Будут представлены экранизации по произведениям писателя «Иван Васильевич меняет профессию», «Морфий» и «Собачье сердце». Также будет открыта выставка афиш фильмов, созданных по книгам и сценариям автора.
15 мая в кинотеатре «Художественный» бесплатно покажут фильм «Морфий» Алексея Балабанова. Фильм был снят по мотивам произведений «Записки юного врача» и «Морфий». Сценарий к фильму написал Сергей Бодров-младший, перед началом показа картину представят директор музея Петр Мансилья-Круз и литературовед Олег Лекманов.
Да начала киносеанса Музей Булгакова пригласит зрителей на бесплатную экскурсию, которая начнется в саду «Аквариум» и закончится у кинотеатра «Художественный».