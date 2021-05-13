Бывший солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин умер в 65 лет

Об этом сообщается на сайте ГАБТ.

Причина смерти певца не сообщается. Прощание с ним состоится 15 мая в 10:00 в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Владимир Редькин родился в Москве 8 января 1956 года. Обучался в Московской консерватории в классе народного артиста СССР Зураба Соткилавы.

В 1986 году пришел в Большой театр. Его дебютом стала партия Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Россини.

В 1990 Редькин дебютировал в театре Ла Скала в партии Елецкого в «Пиковой даме» Чайковского. Его партнерами были Мирелла Френи и Владимир Атлантов.

Певец выступал на таких площадках, как Дублинская опера, Венская опера, Шотландская королевская опера, а также в театрах Барселоны, Сан-Франциско и Гамильтона.

В 2016 году ушел из Большого театра.

Фото: сайт Большого театра.