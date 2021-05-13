Бывший солист оперной труппы Большого театра Владимир Редькин умер в 65 лет

13.05.2021
Причина смерти певца не сообщается. Прощание с ним состоится 15 мая в 10:00 в Российской академии музыки имени Гнесиных.
Владимир Редькин родился в Москве 8 января 1956 года. Обучался в Московской консерватории в классе народного артиста СССР Зураба Соткилавы.
В 1986 году пришел в Большой театр. Его дебютом стала партия Фигаро в опере «Севильский цирюльник» Россини.
В 1990 Редькин дебютировал в театре Ла Скала в партии Елецкого в «Пиковой даме» Чайковского. Его партнерами были Мирелла Френи и Владимир Атлантов.
Певец выступал на таких площадках, как Дублинская опера, Венская опера, Шотландская королевская опера, а также в театрах Барселоны, Сан-Франциско и Гамильтона.
В 2016 году ушел из Большого театра.
Фото: сайт Большого театра.