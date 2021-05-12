В Тамбове открылся театральный фестиваль имени Рыбакова

12.05.2021
Запланированный на прошлый год Межрегиональный театральный фестиваль имени Рыбакова был отменен из-за пандемии коронавируса. Спустя год он открылся в Тамбове спектаклем «Метель», который представил Московский драмтеатр на Перовской.
В программу смотра вошли восемь спектаклей театров, труппы которых приедут на смотр из Донецка, Арзамаса, Тулы, Калуги, Мичуринска и Тамбова.
Фестиваль открылся спектаклем «Метель» по пьесе Пушкина режиссера Гульнары Галавинской. Постановщик определила жанр спектакля как «фантазии и сны». Современный графический образ постановки создается с помощью визуальной составляющей, ощущение метели достигается посредством песочной анимации. Спектакль сопровождает живая музыка в исполнении скрипки, гитары и флейты.
Мичуринский драматический театр представит спектакль «Блудный сын» по киноповести Шукшина «Калина красная». Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Бровуна представит спектакль «Ромео и Жанетта», Тульский академический театр драмы имени Горького покажет спектакль «Фронтовичка».
Тамбовский драмтеатр покажет постановку «Визит дамы», Калужский драмтеатр представят спектакль «На всякого мудреца довольно простоты», Арзамасский драмтеатр представят спектакль «Тень».
Фото: сцена из спектакля «Визит дамы», tambovteatr.ru