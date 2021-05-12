Украинский актер и цыганский композитор Игорь Крикунов умер в 67 лет из-за коронавируса

12.05.2021
Игорь Крикунов родился 24 июня 1953 года. Окончив московское Щукинское училище, начал работать в московском цыганском театре «Ромэн».
В 1980 переехал в Киев и начал работать в музыкальном драматическом театре «На Подоле». Основал Киевский государственный цыганский музыкально-драматический театр «Романс», был его худруком.
По инициативе Крикунова в 2000 году в Киеве впервые прошел международный цыганский фестиваль искусств «Амала». В 2007 артист получил звание народного.
В 1984 году Крикунов снялся в фильме «Два гусара» вместе с Абдуловым и Янковским. Также участвовал в съемках картин «Гулящие люди», в советско-чехословацкой драме «Чардаш Монти», «Девять жизней Нестора Махно» и «Бухта смерти».
Фото: кадр из к/ф «Бухта смерти»