Ленфильм возобновил съемки фильма «Этаж» с Сергеем Шнуровым

12.05.2021

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте киностудии.

Сюжет рассказывает о событиях в петербургской коммуналке, обитатели которой являются простыми соседями со своими привычками. Разъехавшись на время, они вдруг понимают, что за годы совместной жизни стали дороги друг другу.

Процесс работы над фильмом вернулся к этапу озвучивания, прерванному из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что кино снова разрешили снимать, возобновить работу и заново согласовать графики актеров оказалось сложным делом, однако работа продолжается, рассказал режиссер Станислав Мареев.

В фильме снялись Михаил Боярский, Лия Ахеджакова, Александр Баширов, Анвар Либабов и другие актеры.

 

Фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"