Актриса из «Возвращения Мухтара» Людмила Мамыкина умерла в 74 года

12.05.2021
Актриса театра и заслуженная артистка усср скончалась 12 мая.
Людмила Мамыкина родилась в семье рабочего во Львове 14 января 1947 года. В 1965 окончила театральную студию при драмтеатре Герцена в Тюмени. В 1972 году окончила Харьковский институт искусств имени Котляревского.
С 1972 по 1984 служила актрисой Сумского театра драмы и музыкальной комедии имени Щепкина. С 1984 года работала в Винницком музыкально-драматическом театре.
Сын артистки Тарас Постников тоже стал актером.
Мамыкина известна зрителям по сериалу «Возвращение Мухтара», в четвертом и пятом его сезонах она сыграла роль Лидии Ивановны и Розы Моисеевны.
Фото: официальная страница Винницкого музыкально-драматического театра в Facebook