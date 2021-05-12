Музеи Москвы проведут Дни авангарда

12.05.2021

Об этом сообщила директор музея Анна Трапкова.

Мероприятие, организованное совместно с Объединенными выставочными залами Москвы, состоится 14 и 15 мая.

Программа начнется 14 мая на Зубовском бульваре в 19:00 концертом шумового оркестра во дворе музея. Затем состоится театральная часть, в рамках которой зрителям будет представлен коллективный перфоманс студентов гитиса, а также кураторов фестиваля и театральных художников.

Перфоманс будет посвящен творческому объединению Владимира Маяковского и художника Александра Родченко. Программа мероприятия продолжится показом культового фильма «Эвита», сказала Анна Трапкова.