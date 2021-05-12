В программе рибейтов готовы участвовать 26 регионов России

Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в эфире телеканала «Россия 24».

В этом году присоединиться к программе компенсаций части затрат на производство фильмов готовы 26 регионов нашей страны. Кинематографисты приезжают в регионы других стран, и там им компенсирует затраты на производство фильма в том месте, которое может заинтересовать потенциального зрителя, пояснила Любимова.

По словам министра, реализация программы позволит упростить решение вопросов, связанных с организацией съемок, а также даст кинематографистам дополнительные средства и будет способствовать развитию внутреннего туризма в России.

По оценкам Любимовой, общая сумма поддержки, которую готовы предоставить регионы, фактически достигает полумиллиарда рублей, которые российские продюсеры получат уже в этом году. Минкультуры заинтересовано в том, чтобы к программе присоединились как можно больше регионов, подчеркнула министр.

Фото: Минкультуры РФ.