В Петербурге разработают концепцию развития культуры до 2035 года

Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе ежегодного отчета перед депутатами Законодательного собрания.

Градоначальник Северной столицы сообщил, что власти города в ближайшее время планируют принять концепцию развития культуры на период до 2035 года. По словам Беглова, эффективное взаимодействие культуры и власти будет обеспечивать новый созданный в администрации Совет по культуре при губернаторе. Его ближайшая задача - согласовать и принять данный документ, пояснил Беглов.

Город продолжит оказывать помощь центрам современного искусства, отметил губернатор. Кроме того, до конца года будет создан новый государственный сервис для съемочных групп и производителей, который будет работать по принципу единого окна.

Беглов также отметил важность внимания к внебюджетной культуре. По его словам, этот сектор за последние годы заметно вырос, ему требуются новые стимулы и формы поддержки.

За время пандемии коронавируса выпавшие доходы сферы культуры превысили 2 млрд рублей, отметил Беглов. По его словам, в этих условиях городские власти не снизили госзадание для театров и концертных организаций, позволив сохранить среднюю зарплату по отрасли, а также увеличили субсидии негосударственным театрам на 41%.



