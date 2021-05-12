Мишустин исключил из совета по развитию кино Хотиненко, Файзиева, Хлебникова и Попогребского

Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале кабмина.

В соответствии с документом, премьер-министр России Михаил Мишустин исключил из состава правительственного совета по развитию отечественной кинематографии режиссеров Владимира Хотиненко, Джаника Файзиева, Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского.

Вместо них в состав совета вошли первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин, замминистра цифрового развития связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, продюсеры Наталья Мокрицкая и Эдуард Илоян.

Кроме того, в совет по согласованию включен продюсер Валерий Федорович, исполнительный директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов и замминистра финансов России Павел Кадочников.

Главой совета остаётся вице-премьер Татьяна Голикова.



