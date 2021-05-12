Мариинский представит премьеру оперы «Орлеанская дева» Чайковского

Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Опера «Орлеанская дева» Петра Ильича Чайковского, которую представят 28 мая, станет первой премьерой фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинском театре. Режиссер спектакля — Алексей Степанюк, автор сценографии и костюмов — художник Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель постановки и дирижер — Валерий Гергиев.

В партии Иоанны готовятся выйти на сцену звезды оперы Екатерина Губанова, Юлия Маточкина и Екатерина Семенчук. Премьерные представления пройдут на Новой сцене Мариинского театра 28 и 29 мая, а также 1, 10 и 18 июня.

«Орлеанская дева» считается репертуарной редкостью, примеры ее постановок немногочисленны. Последний раз в Мариинском оперу ставили в 1945 году в главной партии с Софьей Преображенской.

«Орлеанская дева» написала в духе grand opéra — большой французской оперы. «Здесь проникновенные и эффектные арии, пышные ансамбли, хоры ангелов и людей, молитвы, торжественные процессии, непременный балет, громы, битвы и языки пламени в финальной музыке», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Мы ставим не историческую оперу про рыцарей, а романтическую, даже метафизическую оперу. Огонь — это лейтмотив всего спектакля, символ всеобъемлющего пламени, в котором сгорает всё — весь наш мир, с его безумием войн и ненависти, безумием псевдонравственных ценностей. И над этим огнем с улыбкой святой возвышается Орлеанская дева». Разрушительному огню, по замыслу режиссера, противопоставлен божественный небесный свет: Иоанна сначала бежит от него, а затем ему следует», — рассказал о постановке режиссер Алексей Степанюк.