Музей литературы имени Даля представит выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления»

Выставка откроется для посетителей 13 мая, сообщили в ГМИРЛИ.

Презентация выставки «Федор Достоевский. Сильные впечатления» в честь 200-летия писателя состоялась 11 мая. В торжественном мероприятии участвовали советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой, статс-секретарь − замминистра культуры Алла Манилова, представители ГМИРЛИ имени В.И. Даля Павел Фокин и Дмитрий Бак, а также члены оргкомитета по празднованию 200-летия Ф.М. Достоевского Игорь Волгин и Владимир Захаров.

Владимир Толстой рассказал о возможных переносах знаковых мероприятий из-за пандемии. «Мы с оптимизмом смотрим на развитие ситуации с коронавирусом, поэтому я почти уверен, что всё запланированное состоится вовремя», — подчеркнул он.

Алла Манилова рассказала о выставке, подчеркнув беспрецедентность мероприятия. «Что касается выставки, надо сказать, что на ней многие предметы будут представлены впервые, и все смогут их увидеть», — отметила она.

Выставка занимает 2 этажа центрального здания музея и 15 тематических разделов. Посетители увидят редкие документы, рукописи, издания произведений Ф. М. Достоевского, мемориальные предметы, а также живопись и графику.