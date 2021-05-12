Мишустин объяснил выживание учреждений культуры в период пандемии поддержкой государства

Об этом премьер-министр России заявил в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

По словам Мишустина, частным и государственным учреждениям в сфере культуры в период пандемии потребовалась особая поддержка. Эта поддержка была предоставлена, что позволило сохранить уровень зарплаты работников сферы культуры, заявил глава кабинета министров.

Но главное, по словам Мишустина, в том, что сами учреждения культуры не остановили свою работу и с помощью государственной поддержки оперативно перевели свои проекты в онлайн. «Отрасли удалось пройти этот сложный период», — подчеркнул глава кабинета министров.

Кроме того, Мишустин напомнил о возобновлении работы театров, музеев и других учреждений с учетом санитарных требований.



