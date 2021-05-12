«Союзмультфильм» купил детский телеканал «Мультиландия»

Об этом сообщили в пресс-службе студии.

Сделка по приобретению «Мультиландии» позволит «Союзмультфильму» расширить возможности демонстрации своего нового контента. Студия в ближайшие годы будет развиваться в сторону медиахолдинга, сообщили в пресс-службе.

Долгосрочная стратегия развития «Союзмультфильма» была сформирована в ходе заключении сделки со Сбербанком и предполагала расширение каналов дистрибуции контента. Приобретение детского телеканала стало частью этой стратегии, пояснили в студии.

Ключевыми направлениями медиахолдинга будут продюсирование, производство и распространение детско-семейного контента, пояснила председатель правления студии Юлиана Слащева. Как показывает международный опыт, все структуры подобного уровня имеют свой пул каналов распространения контента, сегментированных по аудиториям, отметила Слащева.

«Мультиландия» была выбрана благодаря высоким показателям просмотров, пояснили в студии. В первом квартале 2001 года канал вошел в тройку лидеров детских платных телеканалов по охвату аудитории, составившей 19,6 млн.