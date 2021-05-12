Старейший актер мира Норман Ллойд умер в 106 лет

О смерти артиста сообщил журнал Va ri e ty по информации продюсера Дина Харгроува.

По данным спецресурса oldest.org, Ллойд был старейшим действующим актером в киноиндустрии. Третий акт его карьеры стал самым лучшим временем в его жизни, рассказал продюсер в разговоре с журналистами.

До последних своих дней актер участвовал в жюри разных конкурсов, в шоу и фестивалях.

Норман Ллойд родился 8 ноября 1914 года. За свою жизнь он снялся более чем в 60 фильмах и шоу, в том числе в работах режиссера Альфреда Хичкока «Диверсант» (1942) и «Завороженный» (1945). В 1970-м Ллойд был номинирован на телевизионную премию «Эмми» за сериал «Суть дела», в котором он был продюсером.

Фото: кадр из к/ф