Театр кукол имени Образцова отметит 70-летие спектакля «Чиполлино» его премьерой

Об этом сообщили в пресс-службе Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

В премьере спектакля по мотивам детской сказки задействованы более 60 разных кукол, в том числе перчаточные и тростевые, придуманные ученицей главного художника театра Сергея Алимова Александрой Павловой.

Династию всемирно известного театрального деятеля и основателя Театра кукол Сергея Образцова продолжает театральный режиссер, драматург и актриса Екатерина Образцова. В Театре кукол она служит уже 25 лет, за это время выпустив множество спектаклей, в том числе «Пиковая дама» по Пушкину, «Ночь перед Рождеством» по Гоголю, «Путешествие Гулливера» по Свифту и другие, отметили в пресс-службе.



