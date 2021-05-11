Никас Сафронов получил звание народного художника России

11.05.2021
Как следует из документа, Никас Сафронов получил звание с формулировкой «за большие заслуги в области изобразительного искусства».
Кроме него, звание народного художника присвоено художнику декоративно-прикладного искусства Владимиру Гориславцеву, заместителю председателя бурятского отделения Союза художников РФ Чингизу Шенхорову, главному художнику Оренбургского театра имени Горького Тану Еникееву и профессору Иркутского национального исследовательского Технического Университета Сергею Элояну.