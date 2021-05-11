Никас Сафронов получил звание народного художника России

Соответствующее решение содержится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, Никас Сафронов получил звание с формулировкой «за большие заслуги в области изобразительного искусства».

Кроме него, звание народного художника присвоено художнику декоративно-прикладного искусства Владимиру Гориславцеву, заместителю председателя бурятского отделения Союза художников РФ Чингизу Шенхорову, главному художнику Оренбургского театра имени Горького Тану Еникееву и профессору Иркутского национального исследовательского Технического Университета Сергею Элояну.





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